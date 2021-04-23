Правительство Греции предложило иммунитет от преследования всем вовлеченным в борьбу с COVID-19

Правительство Греции предложило иммунитет всем, кто занимается и принимает решения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно поправке к законопроекту, члены конкретных комитетов по COVID-19 "не несут ответственности, не преследуются и не привлекаются к ответственности за высказанные ими мнения или голоса, которые они подали при исполнении своих обязанностей".

Поправка вызвала критику со стороны основной оппозиционной партии "СИРИЗА", поскольку она расширяет иммунитет не только на эпидемиологов, но и на тех, кто занимает политические должности, например, генеральных секретарей министерств.

В частности, Национальный комитет защиты общественного здоровья от COVID-19 состоит из генеральных секретарей министерств, которые недавно решили запретить протесты.

В своем заявлении "СИРИЗА" обвинила премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в попытке возложить вину на технократов за ошибки в борьбе с коронавируса.

"Эта поправка подразумевает вину, что всем, кто принимал участие в этих комитетах, есть что скрывать", - сказал депутат "СИРИЗА" Яннис Рагкусис.

Напомним, Греция намерена в начале мая возобновить работу ресторанов.

Греция, которая относительно хорошо справилась с первой волной пандемии, была вынуждена ужесточить ограничения в конце прошлого года, особенно сложной была ситуация в районе Афин и в Салониках.

Как сообщалось, Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в пределах открытия границ для ряда стран из-за Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.