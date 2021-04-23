Кіпр, який відкрився для українців, запроваджує жорсткий локдаун

Уряд Кіпру у п'ятницю запровадив новий локдаун на два тижні між 26 квітня та 9 травня, намагаючись зупинити швидке розповсюдження коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Локдаун буде скасовано 10 травня, але для відвідування завантажених людьми місць знадобляться негативні тести, вакцинація або підтвердження про те, що людина перехворіла протягом останніх трьох місяців. Зокрема, йдеться про заклади громадського харчування, спортзали, торгові точки, театри.

"Ми не можемо залишатись байдужими до зростаючої кількості інфекцій разом з інтенсивним тиском на систему охорони здоров'я через велику кількість госпіталізацій", - сказав міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну.

Міністр заявив, що ситуація вимагає "важких рішень та рішучих заходів".

Нові заходи передбачають комендантську годину з 21.00 до 5.00, за винятком людей, які їдуть на роботу або до лікаря.

Робота закладів гостинності, в тому числі в торгових центрах, призупиняється, за винятком послуг доставки.

Магазини, крім тих, що продають їжу та напої чи інші необхідні речі, також будуть зачинені..

Великодня неділя звільняється від обмежень, сказав міністр.

Місця релігійного культу працюватимуть без присутності віруючих. У Великодню суботу (1 травня) вірянам дозволятимуть потрапляти на подвір’я церкви за умови, що вони дотримуються фізичної дистанції та інших медичних протоколів.

Наказ зобов’язує працювати вдома щонайменше 20% працівників державних служб, крім тих, які вважаються життєво необхідними.

Тренажерні зали, танцювальні та інші школи також закриваються. Персональні тренування на відкритому повітрі дозволені за умови присутності не більше двох осіб.

Також закриються торгові крамниці, перукарні, перукарні та косметологічні кабінети.

Заборонено будь-яке групове приватне навчання, а також спортивні та громадські заходи з участю дітей до 18 років.

Нагадаємо, Кіпр вніс Україну до переліку країн "червоної" зони, що дозволяє українцям в'їзд на острів за виконання низки умов. Раніше Україна була у "сірій зоні", звідки в'їзд був можливим лише за спеціальним дозволом.

Приналежність країн до відповідних категорій (зон) переглядається щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації у тій чи іншій країні.