Єврокомісія домовилася з Pfizer щодо додаткових 1,8 млрд доз вакцини

Європейська комісія домовилася про постачання 1,8 мільярда доз вакцини проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer в період 2021-2023 років.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми укладемо угоду найближчими днями. Вона забезпечить дози, необхідні для проведення ревакцинації для підвищення імунітет", - сказала фон дер Ляєн під час відвідування заводу з виробництва вакцин Pfizer в Пуурсі, Бельгія.

Фактично, угода збільшує ставку Брюсселя на технологію інформаційної РНК (мРНК), яку використовують деякі постачальники, такі як BioNTech-Pfizer.

Інші, такі як AstraZeneca і Johnson & Johnson, покладаються на більш типову технологію вірусних векторів у вакцинах. Ці вакцини пов'язані з вкрай рідкісними випадками утворення тромбів.

Фон дер Ляєн також заявила, що вакцинація 70% дорослого населення ЄС може бути досягнута до кінця липня, а не до вересня, як вона раніше прогнозувала.

"Я впевнена, що вже в липні у нас буде достатньо доз для вакцинації 70% дорослого населення ЄС", - сказала вона, подякувавши Pfizer і її партнерам за їхні "величезні зусилля" щодо збільшення виробництва і доставки вакцин.

За даними Європейського центру профілактики захворювань, на сьогодні 24% дорослих в ЄС і в більшій частині Європейської економічної зони отримали принаймні одну дозу вакцини, і 9% були повністю вакциновані.