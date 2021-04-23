Еврокомиссия договорилась с Pfizer о дополнительных 1,8 млрд доз вакцины

Европейская комиссия договорилась о поставках 1,8 миллиарда доз вакцины против коронавируса от BioNTech/Pfizer в период 2021-2023 годов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы заключим сделку в ближайшие дни. Она обеспечит дозы, необходимые для проведения ревакцинации для повышения иммунитета", - сказало фон дер Ляйен во время посещения завода по производству вакцин Pfizer в Пуурсе, Бельгия.

Фактически, сделка увеличивает ставку Брюсселя на технологию информационной РНК (мРНК), которую используют некоторые поставщики, такие как BioNTech-Pfizer.

Другие, такие как AstraZeneca и Johnson & Johnson, полагаются на более типичную технологию вирусных векторов в вакцинах. Эти вакцины связаны с крайне редкими случаями образования тромбов.

Фон дер Ляйен также заявила, что вакцинация 70% взрослого населения ЕС может быть достигнута к концу июля, а не к сентябрю, как она ранее прогнозировала.

"Я уверена, что уже в июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70% взрослого населения ЕС", - сказала она, поблагодарив Pfizer и ее партнеров за их "огромные усилия" по увеличению производства и доставки вакцин.

По данным Европейского центра профилактики заболеваний, на сегодняшний день 24% взрослых в ЕС и в большей части Европейской экономической зоны получили по крайней мере одну дозу вакцины, и 9% были полностью вакцинированы.