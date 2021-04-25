Туреччина закликала Байдена "виправити помилку" з визнанням винищення вірмен геноцидом

Туреччина обурилася заявою президента США Джо Байдена, у якій він першим з президентів США назвав винищення вірмен у 1915 році геноцидом, та закликала його "виправити помилку".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

"Ми відкидаємо та найрішучіше засуджуємо заяву президента США щодо подій 1915 року, зроблену під тиском радикальних вірменських кіл та антитурецьких груп 24 квітня. Очевидно, що за даною заявою немає наукового та юридичного підґрунтя, вона не підкріплена жодними доказами. Події 1915 року не відповідають жодному з критеріїв, визначених міжнародним законодавством для використання поняття "геноцид", - йдеться у тексті.

МЗС Туреччини зауважив, що суть подій не змінюється залежно від поточної політичної ситуації, і зміна оцінки з політичних міркувань є "перекручуванням історії".

"Заява президента США не призведе ні до чого іншого, крім поляризації і шкоди для миру та стабільності у регіоні… і підірве нашу взаємну довіру та дружбу. Ми закликаємо президента США виправити цю велику помилку, яка слугує лише меті задовольнити певні політичні кола, та підтримати зусилля, що мають на меті забезпечити мирне співіснування у регіоні, зокрема між турецьким і вірменським народами - замість того, щоб підтримувати порядок денний тих кіл, що намагаються розпалювати неприязнь на основі минулого", - підсумовують у заяві.

Водночас, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав Байдену листа, у якому висловив подяку і наголосив, що це "потужний крок на шляху до відновлення істини та історичної справедливості".

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден оголосив, що масове вбивство вірмен на початку 19-го сторіччя в Османській імперії мало статус геноциду. Заява Байдена була оприлюднена з нагоди 106-ї річниці початку різанини.

Заява президента США не стала несподіванкою для турецької влади – останні кілька днів джерела повідомляли про плани такого визнання. Попри те, що Байден у виступі не поклав відповідальність за події того часу на сучасну Туреччину, його заява викликала обурення Анкари.

Очікується, що американське визнання спричинить новий виток напруженості між США та Туреччиною, які є союзниками у НАТО.