Кінець жорсткого карантину: більша частина Італії перейде до "жовтої" зони

З понеділка 26 квітня більша частина Італії перейде до "жовтої" зони за епідемічною ситуацією, що означає послаблення низки карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

На даний момент усі регіони країни є або "червоними", або "помаранчевими". З понеділка 13 регіонів і дві автономні провінції перейдуть до жовтої зони.

Це Абруццо, Кампанія, Емілія Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П’ємонт, Тоскана, Умбрія, Венето і автономні провінції Больцано і Тренто.

У цих регіонах, серед іншого, частково відкриються ресторани і бари - клієнтів буде дозволено приймати на відкритих майданчиках.

Також з певними обмеженнями відкриваються кінотеатри, театри та музеї.

Помаранчевими залишаться 5 регіонів, а червоною - лише Сардинія, де і далі буде мати важливу причину для виходу з дому, а "другорядні" магазини залишаються закритими.

Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тисяч правоохоронців - від перевірок закладів, які відкриваються, до запобігання скупченням людей на вулицях і площах.

У Римі в найпопулярніших місцях встановлять загородження, щоб контролювати кількість людей.

Більша частина країни перейшла до "червоної зони" з середини березня.