Конец жесткого локдауна: большая часть Италии переходит в "желтую" зону
С понедельника 26 апреля большая часть Италии перейдет в "желтую" зону по ситуации с коронавирусом, что означает ослабление ряда карантинных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
На данный момент все регионы страны входят в "красную" или "оранжевую" зоны. С понедельника 13 регионов и две автономные провинции перейдут в желтую зону.
Это Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето и автономные провинции Больцано и Тренто.
В этих регионах, в том числе, частично откроются рестораны и бары - клиентов будет разрешено принимать на открытых площадках.
Также с определенными ограничениями открываются кинотеатры, театры и музеи.
Оранжевыми останутся 5 регионов, а красной - только Сардиния, где и дальше необходимо будет иметь важную причину для выхода из дома, а "второстепенные" магазины остаются закрытыми.
Для контроля за соблюдением мер безопасности планируют задействовать около 70 000 правоохранителей - от проверок открывшихся заведений до предотвращения скоплений людей на улицах и площадях.
В Риме в самых популярных местах установят заграждения, чтобы контролировать количество людей.
Большая часть страны перешла в "красную зону" с середины марта.