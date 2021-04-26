На виборах в Албанії лідирує партія прем’єра Еді Рами

Правляча Соціалістична партія Албанії отримує майже 50% голосів на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Exit news.

Так, за даними підрахунку 1354 з 5199 дільниць, Соціалістична партія прем’єра Еді Рами набирає 49,82% голосів.

Опозиційна Демократична партія Лулзима Баші йде другою з 38,48%.

Третьою партією в парламенті може стати опозиційний до нинішнього уряду "Соціалістичний рух за інтеграцію", очолюваний дружиною президента країни Іліра Мети Монікою Круемаді. Він набирає 7,13%.

Депутати Народних зборів (парламенту) обираються на 4 роки шляхом загальних прямих виборів таємним голосуванням. Вибори проводяться в 12 багатомандатних округах, що відповідають регіонам країни, за відкритими списками з використанням системи пропорційного представництва. Серед кандидатів має бути не менше 30% жінок. Для проходу в парламент політичним об'єднанням необхідно набрати 1% голосів.

Проведення вільних і чесних виборів в Албанії є головною умовою початку офіційних переговорів про членство країни в Європейському Союзі.

Два останні роки більшість опозиційних депутатів не бере участь в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.