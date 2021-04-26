На выборах в Албании лидирует партия премьера Эди Рамы

Правящая Социалистическая партия Албании получает почти 50% голосов на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Exit news.

Так, по данным подсчета 1354 с 5199 участков, Социалистическая партия премьера Эди Рамы набирает 49,82% голосов.

Оппозиционная Демократическая партия Лулзима Баши идет второй с 38,48%.

Третьей партией в парламенте может стать оппозиционный к нынешнему правительству "Социалистическое движение за интеграцию", возглавляемый супругой президента страны Илира Меты Моникой Круемади. Он набирает 7,13%.

Депутаты Народного собрания (парламента) избираются на 4 года путем всеобщих прямых выборов тайным голосованием. Выборы проводятся в 12 многомандатных округах, соответствующих регионам страны, по открытым спискам с использованием системы пропорционального представительства. Среди кандидатов должно быть не менее 30% женщин. Для прохода в парламент политическим объединением необходимо набрать 1% голосов.

Проведение свободных и честных выборов в Албании является главным условием начала официальных переговоров о членстве страны в Европейском Союзе.

Два последних года большинство оппозиционных депутатов не участвует в работе парламента, утверждая, что выборы 2017 года, на которых победили социалисты, были сфальсифицированы.