Прибічники Санду мітингують у Кишиневі на підтримку Конституційного суду

У Кишиневі проходить мітинг на підтримку Конституційного суду, скликаний партією президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

На протесті перед Конституційним судом зібралося вже понад 500 осіб. Всі вони прийшли захистити КС і Конституцію "від свавілля". Крім того, вони хочуть не допустити призначеного парламентом нового суддю КС Бориса Лупашка в будівлю суду. Партія "Дія і солідарність" (PAS), яка організувала акцію протесту, закликала громадян приходити до КС в найближчі три дні.

За словами голови PAS Ігоря Гросу, представники партії будуть цілий день стояти біля Конституційного суду. Він попросив своїх прихильників і тих, кому не байдужа Конституція, приходити до будівлі суду хоча б на півгодини-годину.

Гросу розповів, що в протесті беруть участь жителі Кагула, Унген, Фалешти, Хинчешть, Криуляни та інших міст і сіл Молдови.

"Соціалісти надійшли як бандити і тепер бояться народ, вони виконують чиїсь вказівки, так безвідповідально порушувати Конституцію не можна, це незбагненно", - обурився Гросу.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Зараз в обох сторін - Маї Санду і Додона з його союзниками - приблизно однакові шанси на перемогу.

Детально про останні події у Молдові - у статті: Переворот Додона: чим завершиться проросійський заколот у сусідів України.