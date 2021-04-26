У США можуть призначити спецпредставника щодо Донбасу - Єрмак

У США розглядають можливість призначити спеціального представника щодо Донбасу, який буде займатися питаннями врегулювання конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник глави Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю інтернет-виданню Liga.net.

"Ми говоримо про двопартійну підтримку і про вихід наших відносин на новий якісний рівень. Саме зараз, коли Україна потребує підтримки. Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі", - сказав він.

Також, за словами Єрмака, наразі обговорюється більш тісне співробітництво між Україною та США у військово-оборонній сфері та підтримка Сполученими Штатами отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

"Сьогоднішня адміністрація добре знає Україну. Тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийняте досить швидко", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, минулого тижня комітет Сенату США схвалив проєкт щодо безпекового партнерства з Україною, який передбачає у тому числі збільшення військової допомоги. Серед іншого, він містить рекомендацію про призначення спеціального посланника США з питань України.