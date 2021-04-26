В США могут назначить спецпредставителя по Донбассу - Ермак

В США рассматривают возможность назначить специального представителя по Донбассу, который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Liga.net.

"Мы говорим о двухпартийной поддержке и о выходе наших отношений на новый качественный уровень. Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке. Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращения войны на Донбассе", - сказал он.

Также, по словам Ермака, сейчас обсуждаются более тесное сотрудничество между Украиной и США в военно-оборонной сфере и поддержка Соединенными Штатами получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.

"Сегодняшняя администрация хорошо знает Украину. Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро", - отметил Ермак.

На прошлой неделе комитет Сената США одобрил проект по партнерству с Украиной в сфере безопасности, предусматривающий в том числе увеличение военной помощи. Среди прочего, он содержит рекомендацию о назначении специального посланника США по вопросам Украины.