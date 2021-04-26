В Болгарії партія шоумена відмовилась формувати уряд, можливі нові вибори

Нова болгарська антисистемна партія "Є такий народ" (ITN) заявила в понеділок, що не буде намагатися сформувати уряд, незважаючи на друге місце на парламентських виборах цього місяця, що наблизило країну до дострокових виборів влітку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Невдоволення болгарських виборців з приводу широко поширеної корупції посилив на виборах 4 квітня підтримку ITN і двох менших партій, які виступають проти хабарництва, але навіть разом ці три політичні сили не матимуть більшості в роздробленому парламенті.

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Лідер ITN, телеведучий і співак Славі Тріфонов заявив, що його партії не вистачає депутатів і союзників, щоб очолити уряд, і що вона не прийме підтримку традиційних партій, які звинувачує в корупції.

"Підтримка, яку нам запропонували, виходить від політичних фракцій, які шкідливі, жадібні і довели свою скомпрометованість. Вони пропонують не підтримку, а залежність", - заявив Тріфонов.

Тріфонов сказав, що висуне на пост прем'єр-міністра чемпіонку з шахів Антоанету Стефанову, яка негайно поверне мандат на формування уряду, як тільки президент їй його надасть.

Його заява пролунала після того, як правоцентристська партія ГЄРБ минулої п'ятниці відмовилася від зусиль з формування уряду після невпевненої перемоги на парламентських виборах.

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Як тільки ITN поверне мандат на формування уряду, президент Румен Радев попросить іншу партію на свій вибір спробувати сформувати уряд. Але аналітики прогнозують, що шанси на створення такого кабінету невеликі.

14 квітня стало відомо, що багатолітній прем’єр Болгарії Бойко Борисов не претендуватиме на прем’єрське крісло за підсумками останніх парламентських виборів. Його партія ГЄРБ, після майже десятирічного перебування при владі, на виборах 4 квітня перемогла, але отримала всього 26% голосів.

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