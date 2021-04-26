В Болгарии партия шоумена отказалась формировать правительство, возможны новые выборы

Новая болгарская антисистемная партия "Есть такой народ" (ITN) заявила в понедельник, что не будет пытаться сформировать правительство, несмотря на второе место на парламентских выборах этого месяца, приблизило страну к досрочным выборам летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Недовольство болгарских избирателей по поводу широко распространенной коррупции усилило на выборах 4 апреля поддержку ITN и двух меньших партий, выступающих против взяточничества, но даже вместе эти три политические силы не будут иметь большинства в раздробленном парламенте.

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Лидер ITN, телеведущий и певец Слави Трифонов заявил, что его партии не хватает депутатов и союзников, чтобы возглавить правительство, и она не примет поддержку традиционных партий, обвиняет в коррупции.

"Поддержка, которую нам предложили, исходит от политических фракций, которые вредны, жадные и доказали свою скомпрометированность. Они предлагают не поддержку, а зависимость", - заявил Трифонов.

Трифонов сказал, что выдвинет на пост премьер-министра чемпионку по шахматам Антоанета Стефанова, которая немедленно вернет мандат на формирование правительства, как только президент ему его предоставит.

Его заявление прозвучало после того, как правоцентристская партия ГЕРБ прошлую пятницу отказалась от усилий по формированию правительства после неуверенной победы на парламентских выборах.

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Как только ITN вернет мандат на формирование правительства, президент Румен Радев попросит другую партию по своему выбору попытаться сформировать правительство. Но аналитики прогнозируют, что шансы на создание такого кабинета невелики.

14 апреля стало известно, что многолетний премьер Болгарии Бойко Борисов не будет претендовать на премьерское кресло по итогам последних парламентских выборов. Его партия ГЕРБ, после почти десятилетнего пребывания у власти, на выборах 4 апреля победила, но получила всего 26% голосов.

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