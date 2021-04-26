Росія помстилась Італії видворенням співробітника посольства у Москві

Росія оголосила персоною нон грата одного співробітника посольства Італії в Москві - йому наказано покинути країну протягом 24 годин.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"26 квітня посол Італії в Москві Паскуале Терраччано був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італійської республіки в Російській федерації К. Пачіфічі як захід у відповідь на недружні і нічим не обґрунтовані дії італійської влади щодо військового аташату при посольстві Росії в Римі", - сказано в повідомленні.

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Вказаному співробітнику наказано покинути територію Росії протягом 24 годин.

Нагадаємо, 1 квітня співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців в рамках розслідування справи про шпигунство.

Арешти були проведені відразу після таємної зустрічі двох військовослужбовців. Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

Російського військового видворили з Італії, оскільки він мав дипломатичний статус.

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