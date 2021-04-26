Россия отомстила Италии выдворением сотрудника посольства в Москве

Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Италии в Москве - ему предписано покинуть страну в течение 24 часов.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской республики в Российской федерации К. Пачифичи как меру в ответ на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме", - говорится в сообщении.

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Указанном сотруднику предписано покинуть территорию России в течение 24 часов.

Напомним, 1 апреля сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.

Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Обеих арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имел дипломатический статус.