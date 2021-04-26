Канцлер Австрії виступив проти нових санкцій щодо Росії "як самоцілі"

Канцлер Австрії заявив, що виступає проти додаткових санкцій ЄС щодо Росії "як самоцілі".

Про це він розповів в інтерв’ю Neue Zurcher Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції, вже введені ЄС, були правильними. Але також важливо зосередитися на діалозі. На нашому континенті мир буде тільки з Росією, а не проти неї", - сказав Курц.

Він пояснив, що виступає "проти додаткових санкцій як самоцілі".

"Потрібно деескалація. Це складно, але постійна ескалація - це не той шлях, по якому ми хочемо йти", - сказав глава австрійського уряду.

Він додав, що Австрія дуже стурбована передислокацією військ РФ до українського кордону і висловив сподівання, що "подальшої ескалації не буде".

Нагадаємо, Україна закликала своїх міжнародних партнерів продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії після оголошення Міноборони РФ про відведення військ від українських кордонів.

Сполучені Штати поки з обережністю ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ від українського кордону.