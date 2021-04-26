Канцлер Австрии выступил против новых санкций в отношении России "как самоцели"

Канцлер Австрии заявил, что выступает против дополнительных санкций ЕС в отношении России "как самоцели".

Об этом он рассказал в интервью Neue Zurcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Санкции, уже введенные ЕС, были правильными. Но также важно сосредоточиться на диалоге. На нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее", - сказал Курц.

Он пояснил, что выступает "против дополнительных санкций как самоцели".

"Нужно деэскалация. Это сложно, но постоянная эскалация - это не тот путь, по которому мы хотим идти", - сказал глава австрийского правительства.

Он добавил, что Австрия очень обеспокоена передислокацией войск РФ в украинской границы и выразил надежду, что "дальнейшей эскалации не будет".

Напомним, Украина призвала своих международных партнеров продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России после объявления Минобороны РФ об отводе войск от украинских границ.

Соединенные Штаты пока с осторожностью относятся к заявлению российских властей по отводу войск от украинской границы.