Переворот у Молдові: незаконно призначений партією Додона суддя КС відмовився від посади

У Молдові колишній прокурор Борис Лупашко, запропонований депутатами від Партії соціалістів і групи Pentru Moldova на посаду судді Конституційного суду, звернувся до парламенту з вимогою анулювати рішення про його призначення.

Копію листа Лупашка опублікувало на своєму сайті видання ZDG, передає "Європейська правда".

У листі Лупашко зазначив, що вирішив відмовитися від посади судді КС через хвилювання в суспільстві, які викликало його призначення.

За його словами, метою його відставки є встановлення миру в суспільстві. Він також висловив незгоду з тим, щоб іміджу Конституційного суду було завдано ще більшої шкоди.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Новим суддею КС призначили Бориса Лупашка. Однак депутати не уточнили, чи призначають Лупашка замість Маноле.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

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