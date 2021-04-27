Переворот в Молдове: незаконно назначенный партией Додона судья КС отказался от должности

В Молдове бывший прокурор Борис Лупашко, предложенный депутатами от Партии социалистов и группы Pentru Moldova на должность судьи Конституционного суда, обратился к парламенту с требованием аннулировать решение о его назначении.

Копию письма Лупашко опубликовало на своем сайте издание ZDG, передает "Европейская правда".

В письме Лупашко отметил, что решил отказаться от должности судьи КС из-за волнения в обществе, которые вызвало его назначение.

По его словам, цель его отставки - установление мира в обществе. Он также выразил несогласие с тем, чтобы имиджу Конституционного суда был нанесен еще больший вред.

Напомним, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Новым судьей КС назначили Бориса Лупашко. Однако депутаты не уточнили, назначают Лупашко вместо Маноле.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

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