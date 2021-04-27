Ердоган розкритикував заяву Байдена щодо визнання геноциду вірмен

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент США Джо Байден використовував необґрунтовані, несправедливі і далекі від дійсності твердження у заяві щодо геноциду вірмен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Якщо ви говорите про геноцид, то подивіться в дзеркало і дайте оцінку собі", - заявив турецький президент.

Глава турецької держави висловив упевненість, що заяву Байдена про "геноцид" було зроблено під тиском радикальних вірменських кіл і антитурецьких груп. Він підкреслив, що висловлювання президента США "не мають історичної та правової основи".

Ердоган зазначив, що заяви глави Білого дому, зроблені 24 квітня, призвели до подальшого погіршення турецько-американських відносин.

Він підкреслив, що неприпустимо "навішувати ярлик геноциду на турецький народ, коли всі факти очевидні".

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден оголосив, що масове вбивство вірмен на початку 19-го сторіччя в Османській імперії мало статус геноциду. Заява Байдена була оприлюднена з нагоди 106-ї річниці початку різанини.

Заява президента США не стала несподіванкою для турецької влади – останні кілька днів джерела повідомляли про плани такого визнання.

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