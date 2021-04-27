Эрдоган раскритиковал заявление Байдена о признании геноцида армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден использовал необоснованные, несправедливые и далекие от действительности утверждения в заявлении о геноциде армян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе", - заявил турецкий президент.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что заявление Байдена о "геноциде" было сделано под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп. Он подчеркнул, что высказывания президента США "не имеют исторической и правовой основы".

Эрдоган отметил, что заявления главы Белого дома, сделанные 24 апреля, привели к дальнейшему ухудшению турецко-американских отношений.

Он подчеркнул, что недопустимо "навешивать ярлык геноцида на турецкий народ, когда все факты очевидны".

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден объявил, что массовое убийство армян в начале XIX века в Османской империи имело статус геноцида. Заявление Байдена было обнародовано по случаю 106-й годовщины начала резни.

Заявление президента США не стало неожиданностью для турецких властей - последние несколько дней источники сообщали о планах такого признания.

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