ЕС намекнул Сербии на необходимость поддержки санкций Евросоюза для будущего членства

Для будущего членства Сербии в Евросоюзе важно, чтобы страна поддерживала позиции ЕС по внешнеполитическим вопросам, в том числе присоединялась к вводимым Евросоюзом санкциям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время визита в Брюссель президента Сербии Александара Вучич.

Главной темой было начало переговоров о будущем членстве Сербии в ЕС и способы ускорить этот процесс. Боррель отметил, что это зависит от ряда реформ в стране, в частности в сфере верховенства права и свободы СМИ.

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"Еще один вопрос, по которому нам необходимо больше взаимодействия и результатов - гармонизация политики Сербии с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, с решениями и позицией Евросоюза, в том числе по ограничительным мерам... Многие страны-члены настаивают на поддержке Сербией этой важной части", - отметил Боррель.

Также, продолжил он, будущее членство зависит от нормализации отношений с Косовом и результатов переговоров между Белградом и Приштиной, происходящих при посредничестве ЕС. "Важно, чтобы этот процесс продолжился без проволочек и привел к результатам, несмотря на хорошо известные трудности", - отметил главный дипломат ЕС.

Он отметил, что новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной на высшем уровне состоится 11 мая.

Комментируя вопрос гармонизации внешней политики, Вучич признал, что сталкивается с "некоторыми трудностями", но пообещал прогресс в некоторых, но не всех направлениях внешней политики ЕС, цитирует его "Балканський оглядач".

Президент Сербии сказал, что хочет увеличить количество деклараций ЕС, в которых Сербия будет присоединяться, но "будут исключения, поскольку есть сложные позиции".