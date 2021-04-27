Грецького євродепутата арештували в Брюсселі невдовзі після зняття імунітету

Ультраправий євродепутат, член партії "Золотий світанок" Іоанніс Лагос був заарештований у своєму будинку в Брюсселі у вівторок, незабаром після того, як був виданий європейський ордер на його арешт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Його екстрадиція буде залежати від того, чи буде він заперечувати проти ордера на арешт згідно з бельгійським законодавством.

Інформація про арешт з’явилася через кілька годин після того, як Європарламент проголосував за зняття з нього імунітету.

14 жовтня 2020 року Лагос був засуджений разом з керівництвом "Золотого світанку" до 13 років ув'язнення грецьким судом за керування злочинною організацією, яку звинувачують у численних злочинах на ґрунті ненависті.

Ще один провідний член колишньої партії, Христос Паппас, залишається в бігах після засудження.

"Золотий світанок" був заснований як неонацистська група в 1980-х роках і залишався маргінальною групою, доки вона не стала помітною під час фінансової кризи в країні 2010-2018 років.

Працюючи на націоналістичній, популістській платформі, вона отримала депутатські мандати на чотирьох окремих виборах і стала третьою за величиною політичною партією Греції.