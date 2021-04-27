Греческого евродепутата арестовали в Брюсселе вскоре после снятия иммунитета

Ультраправый евродепутат, член партии "Золотой рассвет" Иоаннис Лагос был арестован в своем доме в Брюсселе во вторник, вскоре после того, как был издан европейский ордер на его арест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Его экстрадиция будет зависеть от того, будет ли он возражать против ордера на арест согласно бельгийскому законодательству.

Информация об аресте появилась через несколько часов после того, как Европарламент проголосовал за снятие с него иммунитета.

14 октября 2020 года Лагос был осужден вместе с руководством "Золотого рассвета" к 13 годам заключения греческим судом за управление преступной организацией, которую обвиняют в многочисленных преступлениях на почве ненависти.

Еще один ведущий член бывшей партии Христос Паппас, остается в бегах после осуждения.

"Золотой рассвет" был основан как неонацистская группа в 1980-х годах и оставался маргинальной группой, пока она не стала заметной во время финансового кризиса в стране 2010-2018 годов.

Работая на националистической, популистской платформе, она получила депутатские мандаты на четырех отдельных выборах и стала третьей по величине политической партией Греции.