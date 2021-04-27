Португалія планує подальші послаблення карантину - епідемія відступає

Португалія наступного тижня планує ще більше послабити коронавірусні обмеження на тлі поліпшення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Очікується, що з наступного понеділка Португалія зніме обмеження на час роботи ресторанів і кафе, дозволить великі заходи в приміщеннях і на відкритому повітрі, хоча і з обмеженою кількістю учасників, і збільшить кількість людей, які можуть бути присутніми на весіллях і хрестинах.

Правила соціального дистанціювання і носіння масок повинні залишатися в силі.

Експерти в галузі охорони здоров'я на зустрічі з політичними лідерами країни, включаючи президента і прем'єр-міністра, у вівторок заявили, що тенденція у сфері охорони здоров’я в останні тижні залишалася стабільною.

Португалія була найбільш постраждалою країною в світі у січні, через кілька тижнів після скасування жорсткого карантину на чотири дні на Різдво. Але поширення вірусу сповільнилося після введення суворого локдауну того ж місяця. Влада поступово почали послаблювати обмеження шість тижнів тому.

У понеділок в Португалії вперше з початку серпня офіційно не зареєстровано жодного випадку смерті від COVID-19. У будинках для людей похилого віку за два тижні не зареєстровано жодного смертельного випадку.

Рівень захворюваності вірусом на 100 тисяч населення протягом 14 днів у Португалії становить 67 випадків. В кінці січня цей показник складав 1 628 осіб.

У відділеннях інтенсивної терапії в країні з населенням 10,3 мільйона жителів на початку лютого перебували понад 900 пацієнтів, а зараз - 91.

Очікується, що всі люди, старші 60 років, будуть вакциновані до 23 травня.

Також ймовірно, що надзвичайний стан, введений трохи більше ніж рік тому, щоб надати уряду повноваження для запровадження локдауну, не буде продовжено після закінчення цього тижня.