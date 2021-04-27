Португалия планирует дальнейшие послабления карантина - эпидемия отступает

Португалия на следующей неделе планирует еще больше ослабить коронавирусные ограничения на фоне улучшения эпидемической ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Ожидается, что со следующего понедельника Португалия снимет ограничения на время работы ресторанов и кафе, позволит крупные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе, хотя и с ограниченным количеством участников, и увеличит количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах и крестинах.

Правила социального дистанцирования и ношение масок должны оставаться в силе.

Эксперты в области здравоохранения на встрече с политическими лидерами страны, включая президента и премьер-министра, во вторник заявили, что тенденция в сфере здравоохранения в последние недели оставалась стабильной.

Португалия была самой пострадавшей страной в мире в январе, через несколько недель после отмены жесткого карантина на четыре дня на Рождество. Но распространение вируса замедлилось после введения строгого локдауна в том же месяце. Власти постепенно начали ослаблять ограничения шесть недель назад.

В понедельник в Португалии впервые с начала августа официально не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. В домах престарелых за две недели не зарегистрировано ни одного смертельного случая.

Уровень заболеваемости вирусом на 100 000 населения в течение 14 дней в Португалии составляет 67 случаев. В конце января этот показатель составлял 1628 человек.

В отделениях интенсивной терапии в стране с населением 10,3 миллиона жителей в начале февраля находились более 900 пациентов, а сейчас - 91.

Ожидается, что все люди старше 60 лет, будут вакцинированы до 23 мая.

Также вероятно, что чрезвычайное положение, введенное чуть больше года назад, чтобы предоставить правительству полномочия для введения локдауну, не будет продлено после окончания этой недели.