Одна із земель Німеччини запровадить жорсткий локдаун згідно з новим законом 

Німецька земля Саар з 29 квітня повинна буде запровадити жорсткий локдаун на всій своїй території згідно з новими правилами карантину, що набули чинності в кінці минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У багатьох районах Саару вже діяли найжорсткіші правила, включно з нічною комендантською годиною, але останні дані про епідемічну ситуацію означають, що тепер вони поширяться на територію всієї землі.

За Сааром останнім часом пильно стежила вся країна, тому що влада федеральної землі задіяла нестандартну модель боротьби з вірусом - відкривати більшість сфер життя, але при цьому вимагати швидкі негативні тести. У підсумку кількість заражень все одно почала зростати і зараз у всіх районах показники захворюваності вже більші 100 на 100 000 населення.

Коли така ситуація спостерігається три дні поспіль, має застосовуватися дія нового закону про карантин - зокрема, запровадження нічної комендантської години та обмеження контактів до 1 особи з-за меж домогосподарства.

У Саарі середній показник для всієї землі - вже 144.4 на 100 000 населення.

Як повідомлялося, у Конституційний суд ФРН надходить дедалі більше скарг на новий закон щодо карантину або окремих його положень.