Одна из земель Германии введет жесткий локдаун согласно новому закону

Немецкая земля Саар с 29 апреля должна будет ввести жесткий локдаун на всей своей территории согласно новым правилам карантина, вступившим в силу в конце прошлой недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во многих районах Саара уже действовали жесткие правила, включая ночной комендантский час, но последние данные об эпидемической ситуации означают, что теперь они распространятся на территорию всей земли.

За Сааром последнее время пристально следила вся страна, потому что власть федеральной земли задействовала нестандартную модель борьбы с вирусом - открывать большинство сфер жизни, но при этом требовать быстрые негативные тесты. В итоге количество заражений все равно начала расти и сейчас во всех районах показатели заболеваемости уже больше 100 на 100 000 населения.

Когда такая ситуация наблюдается три дня подряд, должно применяться действие нового закона о карантине - в частности, ночной комендантский час и ограничение контактов до одного человека из-за пределов домохозяйства.

В Сааре средний показатель для всей земли - уже 144.4 на 100 000 населения.

Как сообщалось, в Конституционный суд ФРГ поступает все больше жалоб на новый закон или отдельные его положения.