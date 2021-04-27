КС Німеччини завалили скаргами на новий закон щодо національного карантину

У Конституційний суд Німеччини за лічені дні подали понад 65 позовів на новий закон щодо загальнонаціонального карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Закон набув чинності три дні тому і передбачає обов’язкове запровадження жорстких обмежень у регіонах, де показник захворюваності три дні поспіль перевищує 10 випадків на 100 000 населення - серед іншого, нічну комендантську годину та обмеження контактів до однієї людини з-за меж домогосподарства.

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У пресслужбі суду сказали, що позовів проти нового закону вже "більше 65", і точну кількість повідомити не можуть, тому що постійно надходять нові.

Деякі позови спрямовані проти закону загалом, деякі - проти окремих його положень. Серед позивачів - окремі юристи, громадські організації, політики з різних партій, у тому числі від Вільної демократичної партії (FDP), що представлена у Бундестазі.

FDP у своєму позові наполягає, посилаючись на дослідження, що запроваджені законом заходи є непропорційними та суперечливими. Зокрема, пояснює юридичний експерт партії, заборона перебувати на вулиці вночі ніяк не допомагає боротися з пандемією, тому що найбільший ризик зараження - під час спілкування у приміщенні.

Нещодавно у Німеччині дослідники написали відкритого листа, в якому закликають змінити курс політики та акцентувати на тому, що найбільший ризик зараження - саме всередині приміщення. Проте є і інші думки, де ефективність комендантської години пояснюють тим, що це запобігає вечіркам з друзями, де й можуть заразитися.

Також FDP вказує на суперечливість обмеження на контакти. Наприклад, виходить, що дитина чи внук/онука можуть прийти тільки наодинці в гості до дідуся і бабусі, і так само лише хтось один з батьків чи дідусів і бабусь може приїхати в гості до дітей, і при цьому не враховується, що можливо вони обоє вже повністю вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив закон 21 квітня. У день розгляду в Берліні зібралися з протестом проти таких змін близько 8 тисяч коронаскептиків та противників таких обмежень.

Закон надає федеральному уряду додаткові повноваження на випадок, коли показники захворюваності у певній землі перевищують певний встановлений рівень.

Досі 16 федеральних земель значною мірою могли самі вирішувати, наскільки дотримуватися рекомендацій федерального уряду щодо карантину. Останніми місяцями це призвело до значних розбіжностей у політиці, у тому числі випадків, коли землі знімали обмеження, попри зростання кількості заражень.

У зв’язку з цим уряд Ангели Меркель ініціював зміни до законодавства, які б юридично зобов’язали землі до певних кроків за певної епідемічної ситуації.