Латвія планує привілеї для вакцинованих, коли вакцини "будуть доступні всім"

У Латвії планують запровадити привілеї для вакцинованих від коронавірусу, коли вакцини будуть у доступі для всього населення.

Про це свідчить підготовлене до засідання уряду у вівторок повідомлення міністерства охорони здоров'я і міністерства юстиції Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Привілеї будуть введені тільки тоді, коли кожному жителю Латвії будуть доступні вакцини, а також щеплення отримає досить велика частина суспільства, запевнили в уряді.

Крім того, для введення привілеїв у країні повинна бути безпечна епідеміологічна ситуація і ефективний спосіб перевірити факт вакцинації, обіцяють в уряді.

Привілеї будуть введені поетапно. На першому етапі вакциновані зможуть скористатися індивідуальними привілеями. Наприклад, їм не треба буде проходити обов'язковий скринінг на роботі, дотримуватися карантину вдома.

На другому етапі будуть введені громадські привілеї - можливість збиратися на спортивних і культурних заходах, відвідувати їх в приміщеннях, використовувати послуги громадського харчування та спортивних клубів, не носити маску.

Міністерство юстиції зазначає, що вакцинація є добровільною, і для осіб, які відмовилися від щеплень, не будуть впроваджені додаткові обмеження.

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Однак відомство зазначає, що в окремих галузях і професіях в разі відмови від вакцинації можна переглянути індивідуальні обов'язки працівника, з огляду на інтереси державної безпеки, роботу з людьми з груп ризику та етичні аспекти.

МОЗ зазначає, що, розширюючи процес вакцинації, можна буде переглянути існуючі епідеміологічні обмеження.

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії допускають винятки з карантинних обмежень для людей, які вакцинувалися від коронавірусу, щоб заохотити до вакцинації.