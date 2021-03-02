Прем'єрка Литви: у вакцинованих людей поки не може бути привілеїв

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що у вакцинованих людей не може бути ніяких привілеїв, поки кампанія імунізації не набула масового характеру

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Щоб це стало можливим, сама вакцинація повинна просунутися далеко вперед. Я не сумніваюся, що зараз багато хто хоче зробити щеплення, якщо буде достатньо вакцини. Поки держава не може надати таку можливість, тому і великих привілеїв обіцяти ніхто не може ", - сказала прем'єрка, згадавши, що більше вакцин Литва може отримати в другому кварталі цього року.

Шимоніте також сказала, що не варто говорити про "зелений паспорт", як про документ, який з'явиться найближчим часом.

"Рада ЄС обговорила поки тільки принципи цього документа, до здійснення проєкту чекає чимало роботи ... Коли він зможе діяти - поки сказати складно", - сказала Шимоніте.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в березні хоче представити пропозицію щодо "цифрового зеленого паспорта" для людей, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

На саміті ЄС лідери погодили спільний підхід до запровадження до літа сертифіката вакцинації, що діятиме у всій Європі, і доручили Європейській комісії технічну розробку.

Як відомо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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