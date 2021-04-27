Парламент Туреччини засудив заяву Байдена щодо визнання геноциду вірмен

Парламент Туреччини - Великі національні збори – виступив зі спільною заявою, що засуджує і відкидає висловлювання президента США Джо Байдена, в яких він оголосив масове вбивство вірмен на початку 19-го сторіччя в Оттоманській імперії геноцидом.

Про це пише турецьке державне агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Великі національні збори Туреччини з жалем і рішучістю засуджують заяву президента США Джо Байдена від 24 квітня 2021 року про прийняття претензій вірменського лобі з приводу подій 1915 року", - йдеться в документі, підписаному представленими в законодавчому органі політичними партіями.

"Ми рішуче відкидаємо цей необґрунтований наклеп, який не має ніякого значення, крім спотворення історії з політичних мотивів", - заявили турецькі парламентарі.

Парламент Туреччини закликав президента США "виправити свою помилку, змінивши свої зауваження щодо подій 1915 року".

"Закликаємо Джо Байдена підтримати зусилля, спрямовані на те, щоб всі народи регіону, в першу чергу турецький і вірменський, могли жити в мирі, стабільності і безпеці", - додали парламентарі.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден оголосив, що масове вбивство вірмен на початку 19-го сторіччя в Османській імперії мало статус геноциду. Заява Байдена була оприлюднена з нагоди 106-ї річниці початку різанини.

Президент Туреччини заявив, що Джо Байден використовував необґрунтовані, несправедливі і далекі від дійсності твердження у заяві щодо геноциду вірмен.

Заява президента США не стала несподіванкою для турецької влади – останні кілька днів джерела повідомляли про плани такого визнання.

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