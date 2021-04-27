Парламент Турции осудил заявление Байдена о признании геноцида армян

Парламент Турции - Великое национальное собрание - выступил с совместным заявлением, осуждающим и отвергающим высказывания президента США Джо Байдена, в которых он объявил массовое убийство армян в начале 19-го века в Оттоманской империи геноцидом.

Об этом пишет турецкое государственное агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Великое национальное собрание Турции с сожалением и решительностью осуждают заявление президента США Джо Байдена от 24 апреля 2021 года о принятии претензий армянского лобби по поводу события 1915 года", - говорится в документе, подписанном представленными в законодательном органе политическими партиями.

"Мы решительно отвергаем эту необоснованную клевету, которая не имеет никакого значения, кроме искажения истории по политическим мотивам", - заявили турецкие парламентарии.

Парламент Турции призвал президента США "исправить свою ошибку, изменив свои замечания по событиям 1915 года".

"Призываем Джо Байдена поддержать усилия, направленные на то, чтобы все народы региона, в первую очередь турецкий и армянский, могли жить в мире, стабильности и безопасности", - добавили парламентарии.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден объявил, что массовое убийство армян в начале 19-го века в Османской империи имело статус геноцида. Заявление Байдена было обнародовано по случаю 106-й годовщины начала резни.

Президент Турции заявил, что Джо Байден использовал необоснованные, несправедливые и далекие от действительности утверждения в заявлении о геноциде армян.

Заявление президента США не стало неожиданностью для турецких властей - последние несколько дней источники сообщали о планах такого признания.

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