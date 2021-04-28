У Швейцарії проведуть референдум щодо одностатевих шлюбів

Швейцарія проведе референдум щодо того, чи слід дозволяти одностатеві шлюби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Euronews.

Швейцарські депутати прийняли законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів у грудні, через кілька років після багатьох інших західноєвропейських країн.

Але противники закону зібрали необхідні підписи для винесення цього питання на референдум, заявила влада у вівторок.

Найбільша партія Швейцарії, популістська партія SVP, попередила, що оголосить референдум проти грудневого закону.

У Швейцарії більшість законів та інших актів, прийнятих парламентом, набувають чинності без винесення їх на референдум.

Але референдум можливий, коли громадяни, які виступають проти певних рішень, збирають 50 000 підписів протягом 100 днів з моменту офіційного опублікування акту.

За даними швейцарської федеральної канцелярії, запит на референдум щодо одностатевих шлюбів зібрав понад 61 000 дійсних підписів.

Дата голосування ще не визначена, оскільки громадяни Швейцарії зазвичай голосують три-чотири рази на рік з найрізноманітніших питань.

Раніше одностатеві пари у Швейцарії могли вступати в "зареєстровані партнерські відносини", які не надавали їм таких самих прав, як шлюб.

Але нове законодавство дозволило їм одружуватися і надало доступ до донорства сперми.

Опитування, проведене на замовлення Pink Cross у 2020 році, показало, що понад 80% швейцарців підтримують одностатеві шлюби.