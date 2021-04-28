В Швейцарии проведут референдум по однополым бракам

Швейцария проведет референдум о том, следует ли разрешать однополые браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Euronews.

Швейцарские депутаты приняли законопроект о признании однополых браков в декабре, через несколько лет после многих других западноевропейских стран.

Но противники закона собрали необходимые подписи для вынесения этого вопроса на референдум, заявили власти во вторник.

Крупнейшая партия Швейцарии, популистская партия SVP, предупредила, что объявит референдум против декабрьского закона.

В Швейцарии большинство законов и других актов, принятых парламентом, вступают в силу без вынесения их на референдум.

Но референдум возможен, когда граждане, выступающие против определенных решений, собирают 50000 подписей в течение 100 дней с момента официального опубликования акта.

По данным швейцарской федеральной канцелярии, запрос на референдум по однополых браков собрал более 61 000 действительных подписей.

Дата голосования еще не определена, поскольку граждане Швейцарии обычно голосуют три-четыре раза в год по самым разным вопросам.

Ранее однополые пары в Швейцарии могли вступать в "зарегистрированые партнерские отношения", которые не предоставляли им таких же прав, как брак.

Но новое законодательство позволило им жениться и предоставило доступ к донорству спермы.

Опрос, проведенный по заказу Pink Cross в 2020 году, показал, что более 80% швейцарцев поддерживают однополые браки.