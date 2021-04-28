Вибори в Албанії: правляча партія зберегла владу і втретє сформує уряд

Соціалістична партія Албанії за підсумками парламентських виборів отримала найбільше голосів і втретє буде формувати уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Вибори проводилися за новими правилами згідно з рекомендаціями ОБСЄ/БДІПЛ.

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"Соціалісти", лідером яких є нинішній прем’єр Еді Рама, отримали майже половину голосів - 48,68%, що Рама назвав "історичним рекордом". Це забезпечує їм 74 місць в парламенті із 140.

Опозиційна коаліція на чолі з Демократичною партією отримала 39,43% - 59 мандатів; опозиційний Соціалістичний рух за інтеграцію - 6,81% (4 мандати), Соціал-демократична партія - 2,25% (3 мандати). Інші політичні сили не подолали прохідний бар'єр в 1%.

На мітингу перед прихильниками у центрі Тирани Еді Рама заявив, що хоче зробити Албанію в наступні 10 років "балканським чемпіоном у галузі туризму та агротуризму, енергетики та сільського господарства, а також у швидких, якісних цифрових послугах".

Згідно з висновками обмеженої місії спостереження за виборами ОБСЄ / БДІПЛ, парламентські вибори, в основному, були добре організовані адміністрацією виборів, а кампанія була "жвавою та інклюзивною". Водночас були повідомлення про зловживання правлячою партією адмінресурсами.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї у спільній заяві закликали невідкладно винести на розгляд відповідних органів усі інциденти, щодо яких були питання, та зазначили, що ЄС продовжить пильно стежити за розвитком подій до фінального затвердження результатів виборів.

"Ми очікуємо, що новий албанський парламент та уряд продовжуватимуть виконувати програму реформ у країні з рішучістю, особливо щодо верховенства права. Ми підкреслюємо заклик до конструктивного та інклюзивного політичного діалогу усіх сторін", - зазначили Боррель та Варгеї.

Виборча реформа в Албанії та прозорість виборів є ключовою умовою для початку перемовин про вступ до ЄС.

Два останні роки більшість опозиційних депутатів не брали участь в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.