Выборы в Албании: правящая партия сохранила власть и в третий раз сформирует правительство

Социалистическая партия Албании по итогам парламентских выборов получила наибольшее число голосов и в третий раз будет формировать правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Выборы проводились по новым правилам в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ.

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"Социалисты", лидером которых является нынешний премьер Эди Рама, получили почти половину голосов - 48,68%, что Рама назвал "историческим рекордом". Это обеспечивает им 74 мест в парламенте из 140.

Оппозиционная коалиция во главе с Демократической партией получила 39,43% - 59 мандатов; оппозиционное Социалистическое движение за интеграцию - 6,81% (4 мандата), Социал-демократическая партия - 2,25% (3 мандата). Другие политические силы не преодолели проходной барьер в 1%.

На митинге перед сторонниками в центре Тираны Эди Рама заявил, что хочет сделать Албанию в следующие 10 лет "балканским чемпионом в области туризма и агротуризма, энергетики и сельского хозяйства, а также в быстрых, качественных цифровых услугах".

Согласно выводам ограниченной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, парламентские выборы, в основном, были хорошо организованы администрацией выборов, а кампания была "живой и инклюзивной". В то же время были сообщения о злоупотреблениях админресурсом со стороны правящей партии.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархейи в совместном заявлении призвали безотлагательно вынести на рассмотрение соответствующих органов все инциденты, по которым были вопросы, и отметили, что ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий до финального утверждения результатов выборов.

"Мы ожидаем, что новый албанский парламент и правительство будут продолжать выполнять программу реформ в стране с решительностью, особенно в отношении верховенства права. Мы подчеркиваем призыв к конструктивному и инклюзивному политическому диалогу всех сторон", - отметили Боррель и Вархейи.

Избирательная реформа в Албании и прозрачность выборов являются ключевыми условиями для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Два последних года большинство оппозиционных депутатов не участвовали в работе парламента, утверждая, что выборы 2017 года, на которых победили социалисты, были фальсифицированы.