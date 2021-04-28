У Фінляндії відвернули можливий розпад коаліції з п’яти партій

П’ять партій-членів правлячої коаліції заявили, що досягли згоди з приводу ключових суперечностей, які загрожували розпадом уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

До складу коаліції входять "соціал-демократи" SPD, партія Санни Марін, також "центристи", "зелені", "Альянс лівих" та Фінська шведська партія RKP.

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Суперечності між політсилами загострилися після перемовин щодо бюджету на 2022-2025 роки і перегляду середньострокового плану політики минулого тижня.

Ще на вечір 27 квітня ситуація залишалася невизначеною і розпад коаліції виглядав можливим сценарієм.

Вдень у середу лідери п’яти партій оголосили на брифінгу, що змогли домовитися з приводу основних розбіжностей, хоча в цілому перемовини ще не завершені.

"Перемовини ще продовжуються, і ще досі є деталі, які ми не погодили. Але щодо ключових питань згоди досягнуто", - заявила прем’єрка Санна Марін, яка представляє соціал-демократичну партію.

Лідерка "Зелених" Марія Охісало зазначила, що Марін внесла багато компромісних пропозицій. "Я рада, що у розпал криз ми здатні дивитися в одному напрямку", - прокоментувала вона.

"Добре, що уряд зберігається. Це в інтересах Фінляндії, і, думаю, зараз усі відчувають полегшення", - прокоментувала лідерка Фінської шведської партії RKP Анна-Мая Хенрікссон.

Деталі компромісних домовленостей наразі не повідомляють.

Ідеологічні розбіжності між партіями гостро проявилися під час дискусій про те, як реагувати на старішання населення, балансувати дефіцит бюджету і покращувати ситуацію із зайнятістю.

"Центристи" та RKP відстоюють жорсткішу фіскальну політику, тоді як решта готові виходити за рамки бюджету і менше стурбовані запозиченням коштів.

Між SPD і "центристами" каменем спотикання також стало подальше використання торфу як палива. Уряд хотів призупинити його використання у рамках кліматичної політики, тоді як "центристи" хочуть перехідного періоду та компенсацій.