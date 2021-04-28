В Финляндии предотвратили возможный распад коалиции из пяти партий

Пять партий-членов правящей коалиции заявили, что достигли согласия по поводу ключевых противоречий, которые угрожали распадом правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В состав коалиции входят социал-демократы SPD, партия Санны Марин, а также центристы, "Зеленые", "Альянс левых" и Финская шведская партия RKP.

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Противоречия между политсилами обострились после переговоров по бюджету на 2022-2025 годы и пересмотра среднесрочного плана политики на прошлой неделе.

Еще вечером 27 апреля ситуация оставалась неопределенной, и распад коалиции выглядел возможным сценарием.

Днем в среду лидеры пяти партий объявили на брифинге, что смогли договориться по поводу основных разногласий, хотя в целом переговоры еще не завершены.

"Переговоры еще продолжаются, и до сих пор есть детали, которые мы не согласовали. Но по ключевым вопросам согласие достигнуто", - заявила премьер Санна Марин, которая представляет Социал-демократическую партию.

Лидер "Зеленых" Мария Охисало отметила, что Марин внесла много компромиссных предложений. "Я рада, что в разгар кризисов мы способны смотреть в одном направлении", - прокомментировала она.

"Хорошо, что правительство сохраняется. Это в интересах Финляндии, и, думаю, сейчас все чувствуют облегчение", - прокомментировала лидер Финской шведской партии RKP Анна-Мая Хенрикссон.

Детали компромиссных договоренностей пока не сообщается.

Идеологические разногласия между партиями остро проявились в ходе дискуссий о том, как реагировать на старение населения, балансировать дефицит бюджета и улучшать ситуацию с занятостью.

Центристы и RKP отстаивают жесткую фискальную политику, тогда как остальные готовы выходить за рамки бюджета и меньше обеспокоены заимствованием средств.

Между SPD и центристами камнем преткновения также стало дальнейшее использование торфа в качестве топлива. Правительство хотело приостановить его использование в рамках климатической политики, тогда как центристы хотят переходного периода и компенсаций.