В ЄС прокоментували відмову глави Єврокомісії їхати в серпні до Києва

В ЄС заперечили зв’язок між підтримкою Києва і відмовою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн їхати на святкування 30-річчя незалежності України.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає "Європейська правда".

За його словами, ЄС у Києві буде представлений на належному рівні.

"Це не буде президент Єврокомісії, але представництво буде організоване Європейським союзом на відповідному до заходу рівні, інформація про це буде опублікована в належний час", - сказав представник Єврокомісії.

Він також заперечив наявність зв’язку між відмовою фон дер Ляєн їхати до Києва і її неучастю в саміті Україна-ЄС минулого року.

"Наскільки я знаю, президентка була на карантині під час саміту минулого року, тому причина її відсутності дуже практична", - сказав Мамер.

Він запевнив, що президентка Єврокомісії надає великого значення важливості відносин між ЄС і Україною.

"Вона чотири рази говорила з президентом Зеленським з часу його перебування на посаді. Ми надали Україні значну підтримку, наприклад, у її боротьбі з пандемією коронавірусу, ЄС підтримує Україну і в інших сферах. Я не думаю, що є потреба встановлювати якийсь зв’язок між участю чи неучастю у різних заходах і важливістю відносин між Україною і ЄС" - заявив представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, фон дер Ляєн відмовилася від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати святкування 30-тої річниці незалежності України в Києві та наразилася на звинувачення у порушенні протоколу і недостатньої підтримки України.