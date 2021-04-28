В ЕС прокомментировали отказ главы Еврокомиссии ехать в августе в Киев

В ЕС опровергли связь между поддержкой Киева и отказом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ехать на празднование 30-летия независимости Украины.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает "Европейская правда".

По его словам, ЕС в Киеве будет представлен на должном уровне.

"Это не будет президент Еврокомиссии, но представительство будет организовано Европейским союзом на соответствующем мероприятия уровне, информация об этом будет опубликована в положенное время", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он также отрицает наличие связи между отказом фон дер Ляйен ехать в Киев и ее неучастием в саммите Украина-ЕС в прошлом году.

"Насколько я знаю, президент была на карантине во время саммита прошлого года, поэтому причина ее отсутствия очень практична", - сказал Мамер.

Он заверил, что президент Еврокомиссии придает большое значение важности отношений между ЕС и Украиной.

"Она четыре раза говорила с президентом Зеленским со времени его пребывания в должности. Мы предоставили Украине значительную поддержку, например, в ее борьбе с пандемией коронавируса, ЕС поддерживает Украину и в других сферах. Я не думаю, что есть необходимость устанавливать какую-то связь между участием или неучастием в различных мероприятиях и важностью отношений между Украиной и ЕС ", - заявил представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, фон дер Ляйен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить празднование 30-й годовщины независимости Украины в Киеве и натолкнулась на обвинения в нарушении протокола и недостаточной поддержки Украины.