Прокуратура Болгарії допустила причетність громадян Росії до вибухів на військових складах

Прокуратура Болгарії заявила, що бачить підстави для припущення про зв’язок між спробою отруїти торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, і причетність до цих інцидентів громадян РФ

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода", про це заявила речниця генерального прокурора Сійка Мілева на брифінгу, поруч з генеральним прокурором Іваном Гешевим та керівником Державного агентства з нацбезпеки (ДАНС) Дімітаром Георгієвим.

Нагадаємо, за 10 днів до цього Чехія офіційно звинуватила агентів російського ГРУ у причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.

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На складах зберігалася зброя, що належала болгарській компанії EMKO Еміліана Гебрева. У 2015 році його разом із сином та ще одним топ-посадовцем компанії спробували отруїти речовиною, схожою на "Новічок".

Мілева нагадала, що на початку 2020 трьом громадянам РФ заочно висунули звинувачення у замаху на вбивство. За її словами, "з високою ймовірністю" можна стверджувати, що вони пов’язані з ГРУ.

Слідство встановило, що "шестеро громадян РФ проживали на території Болгарії у дати, коли сталися вибухи та спроби отруєння трьох громадян Болгарїі".

"З доказів, зібраних на даний момент, з високим ступенем надійності можна дійти висновку, що метою дій російських громадян було зірвати поставку спеціальної продукції до Грузії та України", - заявила Мілева.

Як раніше повідомляло "Радіо Свобода", приблизно у той же час, березні-квітні 2015 року, сталися вибухи на заводах і складах поблизу села Іганово. Офіційні органи припускали, що це могла бути диверсія, але інформації про розслідування потім не повідомляли.

У середу Мілева підтвердила, що ці вибухи - серед загалом чотирьох подібних випадків, в яких з’ясовують можливу причетність російських спецслужб.

Перший стався 12 листопада ще 2011 року на складі тієї ж компанії EMКO біля села Ловнідол. За словами речниці, там зберігалася зброя, що призначалася для Міноборони Грузії. Ще два вибухи сталися навесні 2015 року на заводі "Сопот" поблизу села Іганово, і частина знищеної зброї знов таки належала EMКO.

31 травня 2015 року сталася пожежа у будівлі колишнього Інституту спецобладнання, в якій загинули деякі матеріальні докази щодо вибухів 2015 року. Мілева зазначила, що за висновками експертизи пожежа не стала наслідком спонтанного займання.

Останній з серії інцидентів стався у 2020 році у місті Казанлик.

"Між чотирма інцидентам є подібність, і при цьому є розбіжності між ними та іншими випадками вибухів на подібних складах у той самий період", - зазначила речниця. Зокрема, у всіх випадках не було встановлено причину, технічних помилок виявлено не було і знищена зброя призначалася на експорт до України або до Грузії.

За її словами, прокуратура наразі співпрацює з колегами за кордоном, щоб перевірити зв’язок з вибухами у Чехії.

Гебрев ще не відповів на запит "Радіо Свобода" про коментар після останньої заяви прокуратури. Раніше він заперечив припущення про те, що зброя з військових складів у Чехії, де стався вибух, призначалася для України.

Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок". Серед них був російський шпигун Денис Сергєєв, який нібито подорожував під вигаданим ім'ям Сергія Федотова і, як з'ясувалося, мав зв'язок зі справою Сергєя Скрипаля.

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