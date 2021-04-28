Прокуратура Болгарии допустила причастность граждан РФ ко взрывам на военных складах

Прокуратура Болгарии заявила, что видит основания для предположения о связи между попыткой отравить торговца оружием Эмилиана Гебрева и взрывами на военных складах в Болгарии и Чехии, и причастности к этим инцидентам граждан России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода", об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Сийка Милева на брифинге вместе с генеральным прокурором Иваном Гешевым и руководителем Государственного агентства по нацбезопасности (ДАНС) Димитаром Георгиевым.

Напомним, за 10 дней до этого Чехия официально обвинила агентов российского ГРУ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

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На складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарской компании EMKO Эмилиана Гебрева. В 2015 году его вместе с сыном и еще одним топ-чиновником компании попытались отравить веществом, похожим на "Новичок".

Милева напомнила, что в начале 2020 года трем гражданам РФ заочно предъявили обвинение в покушении на убийство. По ее словам, "с высокой вероятностью" можно утверждать, что они связаны с ГРУ.

Следствие установило, что "шесть граждан РФ пребывали на территории Болгарии в даты, когда произошли взрывы и попытки отравления трех граждан Болгарии".

"Из доказательств, собранных на данный момент, с высокой степенью надежности можно сделать вывод, что целью действий российских граждан было сорвать поставку специальной продукции в Грузию и Украину", - заявила Милева.

Как ранее сообщало "Радио Свобода", примерно в то же время, в марте-апреле 2015 года, произошли взрывы на заводах и складах вблизи села Иганово. Официальные органы предполагали, что это могла быть диверсия, но информации о расследовании потом не сообщали.

В среду Милева подтвердила, что эти взрывы - среди всего четырех подобных случаев, в которых выясняют возможную причастность российских спецслужб.

Первый произошел 12 ноября еще 2011 года на складе той же компании EMКO возле села Ловнидол. По словам пресс-секретаря, там хранилось оружие, предназначавшееся для Минобороны Грузии. Еще два взрыва произошли весной 2015 году на заводе "Сопот" вблизи села Иганово, и часть уничтоженного оружия опять же принадлежала EMКO.

31 мая 2015 года произошел пожар в здании бывшего Института спецоборудования, в котором погибли некоторые материальные доказательства взрывов 2015 года. Милева отметила, что по выводам экспертизы пожар не стал следствием спонтанного возгорания.

Последний из серии инцидентов произошел в 2020 году в городе Казанлык.

"Между четырьмя инцидентами есть сходство, и при этом есть расхождения между ними и другими случаями взрывов на подобных складах в тот же период", - отметила пресс-секретарь. В частности, во всех случаях не была установлена ​​причина, технических ошибок не обнаружено и уничтоженное оружие предназначалось на экспорт в Украину или в Грузию.

По ее словам, прокуратура пока сотрудничает с коллегами за рубежом, чтобы проверить связь со взрывами в Чехии.

Гебрев еще не ответил на запрос "Радио Свобода" о комментарии после последнего заявления прокуратуры. Ранее он опроверг предположение о том, что оружие с военных складов в Чехии, где произошел взрыв, предназначалось для Украины.

Болгарский прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на "Новичок". Среди них был российский шпион Денис Сергеев, который якобы путешествовал под вымышленным именем Сергея Федотова и, как выяснилось, имел связь с делом Сергея Скрипаля.

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