Швейцарія планує в липні повернути великі масові заходи, але з умовами

Уряд Швейцарії заявив у середу, що з липня країна може дозволити заходи за участю до 3000 глядачів, та вони будуть обмежені учасниками, які були вакциновані проти COVID-19, можуть довести, що одужали від хвороби, або мають негативний результат тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Фактичне рішення про те, чи дозволяти великі масові заходи, повинно бути прийняте у Швейцарії в другій половині червня.

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Уряд також розробив схему надання фінансової допомоги в розмірі до 5 мільйонів швейцарських франків (5,5 мільйона доларів) для організаторів заходів, якщо від них вимагатимуть скасувати заплановані заходи в короткі терміни через погіршення епідеміологічної ситуації.

Президент Швейцарії Гі Пармелен заявив, що плани проведення подій для більш ніж 3000 людей з липня і 10 000 людей з вересня опрацьовують у той час, як Швейцарія намагається впоратися з все більш складним епідеміологічним середовищем: вакцинація дозволяє вийти з кризи, однак нові проблеми, такі як нові варіанти коронавірусу, продовжують зберігати невпевненість ситуації.

"Нові варіанти, подібні до того, який був зафіксований в Індії, викликають все більше і більше питань. Не дивлячись на певний оптимізм, ми повинні залишатися обережними", - сказав Пармелен на пресконференції в Берні.

Минулого тижня уряд заявив, що не очікує подальших широкомасштабних ослаблень обмежень до 26 травня, пославшись на крихку ситуацію в області суспільної охорони здоров'я