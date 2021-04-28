Швейцария планирует в июле вернуть большие массовые мероприятия, но с условиями

Правительство Швейцарии заявило в среду, что с июля страна может позволить мероприятия с участием до 3000 зрителей, и они будут ограничены участниками, которые были вакцинированы против COVID-19, могут доказать, что выздоровели от болезни, или имеют отрицательный результат теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Фактическое решение о том, разрешать ли крупные массовые мероприятия, должно быть принято в Швейцарии во второй половине июня.

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Правительство также разработало схему предоставления финансовой помощи в размере до 5 млн швейцарских франков (5,5 миллиона долларов) для организаторов мероприятий, если от них потребуют отменить запланированные мероприятия в короткие сроки из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что планы проведения событий для более чем 3000 человек с июля и 10 000 человек с сентября прорабатывают в то время, как Швейцария пытается справиться со все более сложным эпидемическим положением: вакцинация позволяет выйти из кризиса, однако новые проблемы, такие как новые варианты коронавируса, продолжают сохранять неустойчивость ситуации.

"Новые варианты, подобные тому, который был зафиксирован в Индии, вызывают все больше и больше вопросов. Несмотря на определенный оптимизм, мы должны сохранять осторожность", - сказал Пармелен на пресс-конференции в Берне.

На прошлой неделе правительство заявило, что не ожидает дальнейших широкомасштабных ослаблений ограничений до 26 мая, сославшись на неустойчивую ситуацию в области общественного здравоохранения