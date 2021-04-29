КС Германии удовлетворил иск экоактивистов об усилении закона для защиты климата

Конституционный суд Германии удовлетворил иск экоактивистов, которым они требовали от правительства усилить требования закона для защиты климата, принятого в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Иск подали четверо экоактивистов, в том числе молодая девушка Софи Бексен, которая указывала, что может потерять наследство, так как повышение уровня мирового океана в результате изменения климата вероятно приведет к затоплению фермы ее семьи.

Их поддержали несколько известных движений, как Greenpeace и "Пятница для будущего", возникший благодаря деятельности шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Закон предусматривает, что к 2030 году Германия сократить выбросы парниковых газов до уровня на 55% менее, чем в 1990 году, и дойти до почти нулевого уровня выбросов в 2050 году.

Суд отметил, что сам по себе закон не нарушает права будущих поколений, однако он действительно откладывает значительное сокращение выбросов парниковых газов на период после 2030 года.

Решение суда дает правительству Германии время до конца следующего года доработать закон и усилить его требования.