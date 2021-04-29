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Болгарія оголосила дипломата РФ персоною нон грата, Москва вже готує відповідь

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Болгарія оголосила дипломата РФ персоною нон грата, Москва вже готує відповідь

Четвер, 29 квітня 2021, 14:42

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило російського дипломата персоною нон грата і звернулося до правоохоронних органів Росії з проханням надати всебічну допомогу владі Болгарії в розслідуванні вибухів на болгарських збройних складах.

Про це МЗС Болгарії повідомило на своєму сайті у четвер, пише "Європейська правда".

"Міністр закордонних справ Катерина Захарієва провела грунтовну і серйозну розмову з послом Російської Федерації в Софії. Болгарія хоче підтримувати рівноправні і взаємовигідні відносини з Росією і в зв'язку з цим наполягає на активному і ефективному сприянні з російської сторони в проясненні обставин інцидентів на нашій території", - сказано у повідомленні.

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Відзначається, що Болгарія просить російські правоохоронні органи надати допомогу в розслідуванні вибухів на болгарських збройних складах та отруєнні трьох болгарських громадян, щоб встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Також Захарієва заявила російському послу про абсолютну недоречність публічних коментарів російських офіційних осіб.

"Ми партнери і союзники в ЄС і НАТО, але це не означає, що у нас є власники, як ви недавно заявили ЗМІ. Болгарські служби працюють тільки в інтересах наших національних інтересів", - сказала Захарієва послу Росії.

Вона підкреслила, що МЗС Болгарія залишає за собою право вжити заходів у відповідь, і закликала посла Росії припинити дії, несумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

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Москва заявила, що зробить кроки у відповідь у зв'язку з висилкою російського дипломата з Болгарії, заявили в четвер російському агентству ТАСС в МЗС Росії.

Нагадаємо, Чехія офіційно звинуватила агентів російського ГРУ у причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.  На складах зберігалася зброя, що належала болгарській компанії EMKO Еміліана Гебрева. У 2015 році його разом із сином та ще одним топ-посадовцем компанії спробували отруїти речовиною, схожою на "Новічок". Про спробу їхнього отруєння і йшлося у розмові Захарієвої з російським послом.

Приблизно у той же час, в березні-квітні 2015 року, сталися вибухи на заводах і складах поблизу села Іганово. Прокуратура Болгарії вважає, що ці вибухи - серед загалом чотирьох подібних випадків, в яких з’ясовують можливу причетність російських спецслужб. 

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