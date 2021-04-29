МЗС Болгарії викликало російського посла

Глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва заявила, що посла РФ у Софії викликали до міністерства для серйозної розмови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал NOVA TV.

"Ми проведемо дуже серйозну розмову з послом Росії в Болгарії. Сама розмова в дипломатії також є дією. Ми реагуємо щоразу, коли порушуються інтереси Болгарії. Звичайно, будуть дії. Ми все проаналізуємо і оголосимо наше рішення найближчим часом", - сказала Захарієва.

Напередодні прокуратура Болгарії заявила, що бачить підстави для припущення про зв’язок між спробою отруїти торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії і причетність до цих інцидентів громадян РФ.

"Ми хочемо розвивати туризм з Росією і мати рівноправні відносини, але це не повинно відбуватися ціною національної безпеки Болгарії", - сказала глава МЗС Болгарії.

За її словами, вибухи на фабриках боєприпасів у країні не могли статися без відома на найвищому рівні в Росії.

"За останні півтора року ми вислали багато російських дипломатів. Ми реагуємо щоразу, коли вважаємо, що на території Болгарії відбуваються неприйнятні та ворожі дії", - заявила Захарієва.

"Ми не зацікавлені в розриві дипломатичних відносин з Росією. Ми не передбачаємо відкликання послів. Це не в інтересах Болгарії", - додала вона.

Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок". Серед них був російський шпигун Денис Сергєєв, який нібито подорожував під вигаданим ім'ям Сергія Федотова і, як з'ясувалося, мав зв'язок зі справою Сергєя Скрипаля.

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