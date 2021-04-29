Кандидатка у канцлери Німеччини пропонує обмежити свій потенційний термін

Лідерка німецьких "Зелених", яка претендуватиме на посаду федерального канцлера, запропонувала обмежити дозволений термін перебування на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Для Німеччини багаторазове переобрання канцлера на посаду є досить звичним явищем. Так, Конрад Аденауер був на посаді 14 років, Гельмут Коль - 16 років, Ангела Меркель, після завершення каденції - також 16.

Думка про те, щоб встановити максимальний ліміт перебування на посаді канцлера ФРН, не є новою. Її висловлювали у тому числі представники партії Меркель - "Християнсько-демократичного союзу". Наприклад, прем’єр землі Нижня Саксонія Бернд Альтусман запропонував, щоб переобратися на посаду можна було тільки раз, відтак максимальним терміном буде 10 років. Таку ж думку висловлював Карстен Ліннеманн з економічного крила ХДС.

"Ми повинні врахувати обмеження терміну перебування на посаді федерального канцлера… Нам потрібний інакший тип лідерства", - заявила Анналена Бербок.

За її словами, вже ця кампанія демонструє, що таке рішення може мати позитивний вплив.

"Можна бачити, скільки руху одразу з’являється, коли вперше в історії ФРН усі партії повинні запропонувати щось нове - тому що чинний канцлер більше не балотується", - зазначила вона.

Бербок пропонує зробити це у рамках комплексної парламентської реформи. Серед іншого, "Зелені" виступають за посилення парламентського контролю та участі щодо діяльності уряду, пропонують зменшити кількість депутатів, знизити вік набуття права голосу до 16 років.

Дискусії з приводу цього у Бундестазі вже почалися, а минулого тижня була створена комісія, що розгляне питання про скорочення кількості депутатів, тривалість періодів роботи законодавчого органу і в тому числі терміну перебування канцлера на посаді. Попередній висновок комісії очікується 30 вересня.

Рейтинги свідчать, що "Зелені" вже стали "номером один" у симпатіях німців, витісняючи правлячий блок ХДС/ХСС, а їхня лідерка Анналена Бербок має шанси стати наступницею Ангели Меркель.

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